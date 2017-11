Gari faz fotos românticas em caminhão de lixo

Ela de branco, renda, batom e sapato vermelho. Mas nas fotos de noivado quem chama a atenção é o noivo e o cenário. Um caminhão de lixo virou pano de fundo para um ensaio romântico em Cariacica, e a ideia fez sucesso na internet.

Orgulhoso da profissão, o coletor de lixo Rodrigo Santos Nascimento, 25 anos, decidiu, junto com a noiva, a operadora de caixa Neyrielen Martinelli, 24, fazer um ensaio fotográfico inusitado antes do casamento.

De uniforme, em cima do caminhão de lixo, ele fez poses e declarou o seu amor à noiva.

“Quando conversei com a fotógrafa falei que queria fazer alguma coisa diferente, algo que ela nunca tivesse feito. Aí ela veio com essa ideia de fazer as fotos no caminhão de lixo e eu topei na hora. É minha profissão, não tem porque ficar com vergonha do que eu faço”, contou Rodrigo.

Neyrielen contou que achou a ideia meio estranha de início, mas aceitou o desafio. “Na hora em que falaram fiquei surpresa, não achei que ia dar certo. Mas no final as fotos ficaram superlegais! Adorei o resultado!”, disse a noiva animada.

A ideia foi da fotógrafa Tatiele Garcia. “Meu pai é gari há 20 anos, nunca consegui tirar uma foto dele de uniforme, ele não gosta. Essa foi uma forma que encontrei de fazer algo diferente e ainda homenagear essa profissão que é tão bacana.”

Tatiele disse que quando teve a ideia ficou com medo de não dar certo. “Eu tinha de convencer os noivos e depois conversar com a direção da empresa, para ele fazer as fotos com o caminhão e de uniforme. Me surpreendi quando todo mundo aceitou a proposta louca de cara”, brincou.

As fotos foram feitas no último dia 29, na sede da Marca Ambiental, em Cariacica. “Foi muito divertido! Achei muito bacana fazer as fotos. Tenho orgulho do meu trabalho, é ele que está me ajudando a pagar as coisas do casamento”, disse Rodrigo.

E parece que a ideia agradou não só aos noivos e aos gerentes da empresa. As primeiras fotos do ensaio inusitado foram publicadas no Facebook, e em apenas algumas horas já acumulavam mais de 3 mil visualizações e elogios à criatividade.

Surpresa no casamento

A proposta de fazer um ensaio fotográfico com um caminhão de lixo rendeu outras ideias ao coletor de lixo Rodrigo Santos Nascimento, 25, e à noiva, a operadora de caixa Neyrielen Martinelli, 24.

Eles contaram que pretendem surpreender os convidados da cerimônia de casamento que vão realizar no próximo dia 9 de dezembro. Neyrielen vai chegar ao cerimonial no caminhão de lixo que foi cenário das fotos.

“O meu gerente achou tão legal a ideia das fotos que ofereceu o caminhão para ela chegar à cerimônia, para surpreender ainda mais os convidados”, contou Rodrigo.

O casal, que está junto há cinco anos e há três anos prepara o casamento, disse que a cerimônia será pequena, apenas para a família.

“A gente queria fazer uma coisa maior, mas infelizmente não consegue. Estamos contando com a ajuda de alguns familiares, mas vai ficar tudo lindo”, disse o noivo.

Reportagem: Lorrany Martins