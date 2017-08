Gás de cozinha vai ficar mais caro em setembro

A Associação Brasileira dos Revendedores de Gás Liquefeito GLP (ASMIRG-BR) distribuiu nota informando sobre a previsão de aumento do gás de cozinha a partir do próximo mês.

Em documento encaminhado às revendas, o anúncio refere-se a dois aumentos, um da Petrobras, tomado como certo de 15%, e o segundo, das próprias companhias distribuidoras, referente a futuros acordos coletivos que irão entrar em negociação.

“O acréscimo da Petrobras, embora praticado no preço de compra das companhias, chega ao mesmo percentual no valor de vendas das distribuidoras. Refere-se a uma correção equivalente a R$ 2,25, mas seguindo as mesmas formas adotadas nos últimos aumentos pelas distribuidoras, o aumento real que as revendas terão é de R$ 6,25”, aponta o presidente da ASMIRG-BR, Alexandre Borjaili.

Considerando as médias dos anos anteriores nesta mesma época, o aumento devido a futuros acordos coletivos, antecipados, poderá chegar de 10% do preço de compra da revenda. O consumidor brasileiro deve sentir bem a diferença no valor do botijão de gás de cozinha, que poderá ter uma elevação de R$ 12,00, sem contar os valores arredondados a mais pelas distribuidoras, justificados por ser um preço livre e necessidades de ajustes de custos.

“A ASMIRG-BR alerta para o risco deste aumento, inicialmente suposto em 15% pela Petrobras – que equivale a R$ 2,25 -, mas por tratarmos de um preço livre, sem interferência do Estado Brasileiro, estes valores, com muito otimismo, devem chegar a R$ 10,00 para nossas revendas”, espera Alexandre, que ressalta que o reajuste ocorre todo o dia 5 de cada mês.