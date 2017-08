Grandes empresas buscam jovens talentos para ganhar até R$ 6,1 mil

Estudantes e recém-formados em cursos superiores podem conseguir uma chance de ouro para entrar em grande estilo no mercado de trabalho, com possibilidade de salário inicial de até mais de R$ 6 mil.

Grandes empresas, incluindo grupos multinacionais, estão selecionando jovens talentos para programas de estágio e trainee.

A Ambev, maior cervejaria do mundo e dona de marcas como Brahma e Skol, está com inscrições abertas para selecionar estagiários e trainees, das mais variadas áreas de estudo, para o ano que vem. O salário inicial para a segunda modalidade é de R$ 6.100, e os escolhidos poderão trabalhar em qualquer estado do País.

“Nossos funcionários têm autonomia para tomar decisões e empreender. Queremos pessoas autênticas e com vontade de crescer junto com a companhia”, disse a diretora de Desenvolvimento de Gente da Ambev, Fabíola Overrath.

Já os estágios da Ambev são para todos os cursos superiores, desde que o estudante se forme em dezembro de 2019. As inscrições começaram no último domingo e vão até o dia 22 de setembro.

Já a Louis Dreyfus Company (LDC), multinacional francesa do setor agrícola e que possui atividades no ramo de café em Nova Venécia, Norte do Estado, busca profissionais formados entre dezembro de 2015 e dezembro deste ano.

A inscrição é para formados em Administração de Empresas, Economia, Agronomia, Logística, cursos de Engenharia, Ciências Contábeis, Tecnologia/Sistemas de Informação e Estatística.

“O programa é fundamental para o crescimento da empresa. Trazer jovens bem preparados, com

vontade de aprender, que possam agregar com um olhar novo e com sugestões criativas, fortalece a cultura da empresa e ajuda a trazer resultados sustentáveis no longo prazo”, diz a nota da LDC.

Para o consultor de RH Elias Gomes, profissionais que passam por estágio ou trainee de grandes empresas têm um tratamento diferenciado no mercado.

“Quando identificamos um profissional que já foi trainee em uma grande empresa, sabemos que ele já foi muito avaliado. É uma ótima experiência, durante e depois”.

Outras multinacionais, como a gigante da celulose International Paper e o banco Santander, também estão com inscrições abertas para programas de estágio e trainee.

Reportagem de Caio Miranda