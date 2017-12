Greve dos rodoviários terá início na próxima semana, diz sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) se comprometeu a não entrar em greve até o Natal, mas anunciou que os trabalhadores vão parar a partir da zero hora do dia 26 de dezembro e por tempo indeterminado.

A Justiça deve definir nas próximas horas a frota mínima que deve circular durante a greve dos Rodoviários.

As informações foram passadas no início da noite desta terça-feira (19), após uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho que contou com a presença do advogado do Sindirodoviários, Aides Bertoldo, o presidente do sindicato, Edson Bastos, e representantes do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e do Ministério Público do Trabalho.

O encontro foi uma tentativa de definir o reajuste salarial, mas não houve acordo. A audiência para essa finalidade deve ser retomada na primeira quinzena de janeiro.

