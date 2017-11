Guerrero define sua defesa após doping por metabólico de cocaína

Flagrado no exame antidoping na partida entre Peru e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante Guerrero já tem definida sua defesa. O jogador do Flamengo contratou os conceituados advogados Marcos Motta e Bichara Neto, que já estão se debruçando sobre o caso e aguardam o resultado da contraprova.

Neto afirma que o metabólico de cocaína encontrado na urina do peruano é fruto do uso de chá de coca. O profissional garante que o atleta não fez uso intenso de nenhum produto proibitivo e está confiante no histórico do camisa 9.

“O que eles nos passaram é que se trata de um metabólico do chá de coca. Apenas isso. Vamos identificar a origem e preparar a defesa. Guerrero é um cara vivido, experiente, experimentado. Não fez uso intenso de nenhum proibitivo. Vamos esperar essa contraprova, que deve sair até o fim da semana, e organizar a defesa. É cedo para falar em prazos e punições, mas confiamos no histórico dele. Não houve má fé ou uso contínuo da substância. Após a contraprova, apresentaremos a defesa em alguns poucos dias”, declarou Bichara Neto a reportagem.

Por conta do doping, Guerrero está suspenso preventivamente por 30 dias e não disputará mais o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e a repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo, onde o Peru duela com a Nova Zelândia e pode retornar ao Mundial após 20 anos.

Agência Folhapress