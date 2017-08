HBO da Espanha ‘vaza’ episódio inédito de ‘Game of Thrones’

Por essa os fãs não esperavam. Talvez nem a matriz da HBO esperasse. O sexto episódio de “Game of Thrones” foi vazado na noite dessa terça-feira (15) pela própria HBO… da Espanha.

A filial espanhola transmitiu acidentalmente o episódio, que só deveria ir ao ar no próximo domingo (20). O capítulo ficou disponível por cerca de uma hora antes de ser removido da plataforma. Contudo, imagens e transmissões se espalharam rapidamente pela internet, que amanheceu repleta de spoilers.

Na manhã desta quarta (16), a emissora confirmou a transmissão por engano ao site “The Verge”.

“Sabemos que o próximo episódio de Game of Thrones foi publicado acidentalmente por um breve período nas plataformas HBO Nordic e HBO Espanha”, afirmou o porta-voz da emissora.

“O erro parece ter se originado com um fornecedor de terceiros e o episódio foi removido assim que foi reconhecido. Isso não está conectado ao recente incidente cibernético na HBO nos EUA.”

O próximo episódio, intitulado “Death Is the Enemy” (“A Morte É o Inimigo”, em tradução livre), deve mostrar Jon Snow e poucos aliados enfrentando o exército do Rei da Noite.

Confira o trailer (em inglês):

VAZAMENTOS RECENTES

No dia 31 de julho, a HBO anunciou que seus servidores foram invadidos e que informações e episódios da série foram roubados. No último dia 8, hackers invadiram os servidores da HBO e obtiveram dados pessoais dos astros da série, além do roteiro do quinto episódio. Os hackers exigiram um resgate milionário para que não divulgassem mais arquivos roubados.

O quarto episódio da série também foi disponibilizado na internet antes de sua transmissão original. O vazamento, que ocorreu no último dia 4, veio do canal Star India, um parceiro da HBO cujo logotipo aparece na cópia pirata do episódio, com o texto “apenas para visualização interna”.

Nessa segunda-feira (14), a polícia indiana prendeu quatro pessoas suspeitas de vazarem o capítulo.

Em 2015, pouco antes da estreia da quinta temporada, os quatro primeiros capítulos da série foram disponibilizados na internet.

Reportagem: Folhapress