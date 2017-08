Herdeira dobra para R$ 1mi doação a petista após impedimento judicial

Roberta Luchsinger anunciou nesta quinta-feira (17) que irá dobrar o valor da doação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do valor inicial de R$ 500 mil para R$ 1 milhão.

“Vou incluir uma caixa de joias e outros bens”, afirmou a herdeira à reportagem, após a decisão do juiz Felipe Albertini Nani Viaro, da 26ª Vara Cível, que a impede de entregar a “Bolsa Lula” até a quitação de uma dívida em execução judicial com uma empresa de decoração.

“É perseguição”, diz a neta de Peter Luchsinger, acionista do banco Credit Suisse, morto em julho. “Meus advogados vão provar que também estou processando a empresa.”

Segundo ela, a decisão de suspender a doação é mais um capítulo na perseguição da Justiça ao ex-presidente. “Interpreto como: é proibido doar ao Lula. Qual é a próxima proibição? É proibido o Lula ser ministro, é proibido Lula ser presidente em 2018…”

Roberta diz não temer que a decisão judicial desfavorável prejudique o movimento de socorro financeiro ao petista, lançado por ela na semana passada, como resposta ao bloqueio de quase R$ 10 milhões em planos de previdência e contas bancárias por ordem do juiz Sérgio Moro, da Lava Jato.

