Holanda vence, supera Bulgária na tabela, mas segue em situação complicada

A Holanda ainda está em situação complicada na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo. O time até venceu a Bulgária por 3 a 1, neste domingo (3), e por isso deixou a equipe adversária para trás na tabela.

O problema é que a Suécia também conseguiu uma vitória contra Belarus, por 4 a 0, e assumiu a liderança do Grupo A.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, a Holanda está no terceiro lugar, com 13 pontos. Suécia e França estão com 16. Portanto, para conseguir pelo menos uma vaga na repescagem, os holandeses terão que contar com uma derrota dos adversários e ainda tirar uma diferença no saldo de gols. Atualmente a Suécia tem 11 gols de saldo, a França está com 10, enquanto a Holanda ficou com 5.

A partida

Neste domingo, a Holanda fez um gol rapidamente no primeiro tempo, com Propper, aos 7min. Mas isso não significa que a equipe teve facilidade. A Bulgária marcou forte e chegou a acertar uma bola na trave, com Kostadinov. Lentos, os holandeses só chegaram com perigo pouco antes do intervalo, mas Janssen e Promes erraram a pontaria.

No começo do segundo tempo a Bulgária caiu de produção, passou a errar mais na marcação, mas a Holanda só aproveitou isso aos 21min, com gol de Robben. A Bulgária respondeu com um gol em lance de bola parada. Kostadinov marcou de cabeça aos 24min. Mas a Holanda acabou com qualquer reação aos 34min, quando Propper marcou novamente, também de cabeça.

Reportagem: UOL/Folhapress