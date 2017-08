Homem é detido por atentado a pudor na Ufes

Uma pesquisadora australiana de 28 anos passou por um momento desagradável na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) na tarde desta sexta-feira (18). A pesquisadora, que não quis ser identificada, contou que foi surpreendida por um homem urinando perto do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), quando estava deixando o campus de Goiabeiras por volta de 15 horas.

Segundo ela, o homem, de 29 anos, a seguiu e começou a se masturbar em sua frente. Assustada, a pesquisadora ligou para amigos, que acionaram a segurança do campus.

Homens da segurança terceirizada da Ufes detiveram o homem e acionaram a Polícia Militar, que o encaminhou ao DPJ.

A pesquisadora está no Brasil há seis meses e trabalha na área de meio ambiente. Ela afirmou que será mais cuidadosa, mas que o ocorrido não vai atrapalhar sua estadia. “Vou ser mais cuidadosa ao andar pela universidade e vou evitar andar sozinho. Isso não vai atrapalhar minha estadia, porque o Brasil é um país muito lindo. Não julgo o Brasil, porque poderia ser em qualquer outro lugar”, disse.

Em nota, a Ufes confirmou o episódio de atentado ao pudor. “A Gerência de Segurança e Logística da Ufes confirma que na tarde desta sexta-feira, 18 de agosto, ocorreu um episódio de atentado ao pudor próximo à cantina do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), no campus de Goiabeiras. Um indivíduo foi flagrado praticando atos obscenos, dirigindo-se a uma pesquisadora da instituição, que passava pelo local no momento. Uma pessoa que presenciou o ato acionou a Central de Segurança da Universidade, e a vigilância se dirigiu até o local do ocorrido, conseguindo identificar o homem com a ajuda da vítima. O vigilante encaminhou o infrator a uma viatura da Policia Militar, que fazia ronda no campus no mesmo momento, e o indivíduo foi encaminhado ao DPJ de Vitória, onde está prestando esclarecimentos”, diz nota.