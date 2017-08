Homem é preso após ejacular em passageira de ônibus

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (31), depois de ejacular na perna de uma mulher na estação Mato Alto do BRT, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. As informações são do site O Dia.

A vítima procurou os policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que atuam no patrulhamento desse sistema de transporte, e prenderam o suspeito.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, também na Zona Oeste. Segundo a Polícia Civil, o agressor se esfregou na vítima, que percebeu quando ele ejaculou. O homem foi ouvido e responderá por importunação ofensiva ao pudor.

Em nota, o BRT repudiou a atitude do homem. “O Consórcio BRT repudia qualquer tipo de assédio, desenvolve campanhas de conscientização e firma parcerias para combate à violência contra a mulher”.

Segundo caso na semana

Outro homem foi preso pelo mesmo motivo na tarde de terça-feira (29) em São Paulo. O coletivo estava na Avenida Paulista quando o acusado ejaculou no pescoço de uma passageira. As informações são da revista Cláudia.

De acordo com o cobrador, Bruno Costa, houve uma confusão na parte traseira do coletivo. Ao ouvir gritos da vítima e de outros passageiros, ele decidiu averiguar o que acontecia. Foi quando percebeu que o suspeito havia ejaculado na mulher e estava sendo impedido de chegar perto dela por outras pessoas.

O agressor tentou fugir, mas foi impedido. O coletivo teve as portas fechadas para evitar que ele saísse antes da chegada da Polícia Militar. O homem foi preso em flagrante por suspeita de estupro e liberado no dia seguinte. A vítima, que estava em estado de choque, precisou ser acalmada.