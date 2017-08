Homem é preso após roubar celular com arma de brinquedo e tentar fugir de Transcol

Um suspeito de assalto foi preso por policiais militares dentro de um ônibus do Transcol na manhã deste sábado (19), em frente ao aeroporto, em Goiabeiras, Vitória.

A abordagem aconteceu por volta das 8h30, em um coletivo da linha 559 – Terminal São Torquato/ Terminal de Laranjeiras). O homem, de 26 anos, havia roubado uma jovem minutos antes no ponto de ônibus em frente à Ufes. Após o assalto, o criminoso entrou no ônibus.

A vítima entrou em contato com a Polícia Militar através do Ciodes-190 e passou as características do assaltante, assim como o número do ônibus em que ele havia embarcado.

O coletivo parou no semáforo em frente ao aeroporto e foi abordado pelos policiais. O suspeito tentou esconder a arma de brinquedo e o celular da vítima embaixo do banco, mas a ação foi percebida pelos militares que o retiraram do ônibus e o prenderam.

Além do celular da vítima, outro aparelho foi encontrado com ele e os policiais suspeitam que também pode ter sido roubado. Com o suspeito, os policiais também encontraram uma bucha de maconha e R$ 164.

Ele foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória e disse à reportagem que cometeu o crime porque estava sendo ameaçado de morte por dívidas com o tráfico de drogas.

Com informações de Leone Oliveira