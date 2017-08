Homem esfaqueia várias pessoas na Finlândia e é baleado pela polícia

A polícia finlandesa reportou que um homem esfaqueou várias pessoas na cidade de Turku, no oeste do país. Neste momento, o número de feridos ainda não foi confirmado e não se sabe se houve mortes.

O suspeito foi baleado na perna e detido. As autoridades recomendaram que as pessoas evitem o centro da cidade, além de terem reforçado a segurança no aeroporto da capital Helsinque e em estações de trem pelo país.

A polícia não informou se há suspeitas de terrorismo.

O episódio aconteceu menos de 24 horas após o atentado em Barcelona, que deixou 14 mortos e vários feridos. Ainda não se há alguma ligação entre os dois eventos.

Reportagem: Folhapress