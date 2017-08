Homem morre atropelado na BR-101, na Serra

Um homem de 52 anos morreu atropelado na BR-101 na noite desta segunda-feira (14). O homem foi atingido por um Audi Q3 ao tentar atravessar a rodovia no km 265,5, na Serra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), o carro seguia no sentido Serra – Vitória no momento do acidente, que ocorreu por volta de 20 horas. O pedestre morreu no local e foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

O motorista do carro, de 55 anos, reclamou de dores no peito e foi levado ao Vitória Apart Hospital.

Ainda de acordo com a PRF, o local do acidente não tem faixa de pedestres e semáforo.