Homem que ameaçou se jogar e fechou Terceira Ponte roubou carro de professora antes

O homem que ameaçou se jogar da Terceira Ponte na manhã desta quinta-feira (17) havia roubado o carro de uma professora momentos antes.

A professora de 28 anos, que dá aulas de educação física na Serra, contou que nesta manhã estacionou seu carro, um Ford Ka, próximo ao Terminal de Vila Velha, como sempre faz para pegar carona com uma colega. Ela chegou a ver o rapaz, que apresentava comportamento estranho, passar, mas quando achou que ele já tinha se afastado foi abordada.

O homem repetia “perdeu, perdeu”, pediu a chave do carro e foi embora com o veículo sem levar outros pertences.

A professora contou que, com ficou com o celular, acionou o seguro do carro. Momentos depois recebeu uma foto de seu corretor de seguros que mostrava o carro na Terceira Ponte e o rapaz sentado sobre a mureta e reconheceu ambos.

No veículo foram encontrados medicamentos e drogas. Segundo a família, o homem sofre de transtorno depressivo. Nesta madrugada ele teria tentado sair de casa com o carro do pai, mas foi impedido. Depois acabou conseguindo sair a pé.

Por conta da tentativa de suicídio, o trânsito sobre a ponte ficou totalmente interditado por cerca de uma hora nesta manhã.

Reportagem: Keyla Cezini, com informações de Tais de Hollanda e da TV Tribuna