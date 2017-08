Homenagem a vítimas de ataque em Barcelona reúne mais de 20 mil

Lojas e estabelecimentos abriram normalmente na manhã desta sexta-feira (18) em Barcelona, um dia após o ataque terrorista que deixou 13 mortos e mais de cem feridos na região central da cidade.

Turistas caminhavam pelas ruas, músicos se apresentavam em frente a cartões-postais da cidade e restaurantes serviam suas clientelas.

Uma multidão caminhou em direção à praça Catalunha, onde ao meio-dia (horário local) foi palco para um ato cívico em homenagem às vítimas do atentado. A guarda urbana estimou que entre 20 e 25 mil pessoas compareceram ao local.

Idiomas de diversos países eram falados antes do minuto de silêncio. Alguns se vestiam com a bandeira da Catalunha e até cartaz com a bandeira do Brasil pode ser visto.

“No tenim por” (“Não temos medo”), gritava a multidão. A estudante Marianna Baena, 20, puxou coro com “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie.

“Não acho que mudaremos, Barcelona nunca muda, especialmente em condições como estas, nós permaneceremos fortes, estamos juntos”, disse a catalã, que teve uma amiga ferida no ataque.

Um grupo de muçulmanos levantava cartazes com os dizeres “unidos contra o terrorismo” e “amor para todos, ódio a ninguém”. Eles representam a comunidade islâmica Jamaat Ahmadia Del Islam, grupo reformista que se opõe aos fundamentalistas.

“Nascemos aqui, também compartilhamos desta dor”, diz o diretor Tarik Ata Rafi, 30. Engenheiro cívil de formação, ele deixou a profissão para “difundir o lado bom do islã” em tempo integral. “Temos que fazer isso diariamente, talvez em algum momento seremos mais ouvidos do que eles (os terroristas)”.

Reportagem: Amanda Nogueira (Folhapress)