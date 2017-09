Homens que invadiram Convento e agrediram frei são condenados a 8 anos de prisão

Foram condenados a oito anos de prisão os três homens que invadiram o Convento da Penha, roubaram R$ 20 mil e agrediram o Frei Pedro Angel, de 82 anos. O crime aconteceu em fevereiro. A condenação do juiz Flávio Jabour Moulin saiu nesta sexta-feira (1º).

Segundo o processo, o idoso levou uma “gravata” e foi arrastado para uma sala, onde teve as pernas amarradas com um pedaço de pano e as mãos presas para trás, com uma fita adesiva.

Um dos condenados trabalhou na instituição religiosa durante dois anos, no setor de serviços gerais, e passou informações para os outros dois assaltantes, que facilitaram a entrada no Convento da Penha, já que sabiam que a segunda-feira era o dia que tinha mais dinheiro no local.

Em seu depoimento, o frei afirmou que, após a missa das 15h, foi abordado após tomar o café, por uma pessoa que anteriormente estava rezando o terço. A vítima disse também que o dinheiro levado era para pagar funcionários e outra quantia relacionada a doações. Os assaltantes levaram ainda o aparelho celular da vítima e um canivete.

O frei destacou, que o rapaz que estava com o terço parecia familiar. Disse ainda que ficou traumatizado e sempre que ia dormir ficava pensando o que poderia ter feito para se defender.

Ainda de acordo com o processo, uma das testemunhas confirmou que teria recebido uma considerável quantia de dinheiro emprestado de um dos acusados que, na época, estava desempregado.

Para o juiz, não há dúvidas que os réus planejaram meticulosamente o crime, ensaiando o roteiro para sua prática, inclusive o tempo que levariam para descer o Convento a pé até o local em que estaria estacionada uma motocicleta que seria utilizada para fuga.

Flávio Jabour Moulin entendeu que a condenação dos réus deve ser aceita, não havendo como prosperar a absolvição pretendida pelas defesas dos mesmos.

Assim, o magistrado fixou a pena base de 6 anos de reclusão para cada um dos réus. Porém, como há o agravante do crime ter sido cometido em um idoso e por três pessoas, chegou-se ao cálculo final de 8 anos de prisão, em regime inicialmente fechado.