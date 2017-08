Idosa é detida por quebrar galho de árvore

Uma senhora de 70 anos foi detida na manhã desta quarta-feira (16) após quebrar um galho de uma árvore. O caso aconteceu em Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Estado. As informações são do site Aqui Notícias.

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa foi vista danificando a planta por um homem, que acionou a Polícia Militar. O Ipê foi plantado pela prefeitura do município às margens da rua que dá acesso ao bairro Tapera.

A idosa foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Durante depoimento, ela afirmou que quebrou o galho para se defender de um cachorro que estava correndo em sua direção. Ela foi ouvida e liberada.