Idosa sofre o ‘golpe do motoboy’ e tem prejuízo de R$ 18 mil com roubo de cartão de crédito

Acreditando ter resolvido uma questão burocrática com seu banco, uma idosa de 60 anos entregou seu cartão de crédito e sua senha a um motoboy, até então, devidamente autorizado. Tudo aconteceu depois que ela recebeu uma ligação telefônica, informando que seu cartão havia sido cancelado.

A senhora, no entanto, não imaginou que estava caindo em uma armadilha, conhecida como o “golpe do motoboy”. Ao entregar o cartão com sua senha, a vítima teve um prejuízo estimado em R$ 18 mil.

Confira nesta reportagem como aconteceu este caso com a idosa e as orientações da polícia sobre este crime.