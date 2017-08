Idoso morre ao capotar picape na BR-262

O aposentado Valdenir de Sousa Frontino, 68 anos, morreu após capotar o carro que dirigia no km 58 da BR-262, em Marechal Floriano, próximo à entrada que dá acesso a Alfredo Chaves. O motorista estava sozinho no veículo, que após derrapar na pista molhada, por volta de 7h, foi parar no barranco ao lado da pista.

Com o impacto, Valdenir foi lançado para fora do Fiat Strada. Ele seguia para Cariacica depois de sair do sítio da família em Alto Guandu, distrito de Afonso Cláudio. Há suspeitas de que o condutor estava em alta velocidade e não usava o cinto de segurança.

O ex-comerciante, cujo irmão morreu há cerca de 90 dias em outro acidente de carro, tinha 7 filhos, entre eles Valdésio, 40, que foi até o local. “Ele era muito conhecido em nossa região. Infelizmente corria muito mesmo e com a chuva acabou capotando”, reconheceu.

Um radar de velocidade máxima a 60km está instalado a menos de quilômetros do local.

O corpo permaneceu coberto no acostamento até às 10h, o que gerou revolta em quem estava no local, após rumores de que o rabecão da Polícia Civil não teria motorista para fazer o trajeto até o Instituto Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, e, por isso, não iria ao local. Uma funerária realizou o trajeto.