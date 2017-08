Idoso morre após ser atropelado por carro de vereador

Um idoso de 82 anos morreu após ser atropelado na tarde de domingo (27) na zona rural de Linhares. As informações são do Site de Linhares.

O acidente aconteceu por volta das 16 horas na estrada que liga o município à Chapadão das Palminhas. De acordo com informações da Polícia Militar, Osvaldo Manoel Farias foi atingido por um Corolla. No veículo estavam um vereador e a esposa dele.

Ainda segundo a PM, o local do acidente teve que ser isolado, pois populares estavam exaltados e queriam apedrejar e incendiar o veículo. De acordo com apuração preliminar da perícia da Polícia Civil, o carro e a bicicleta estariam na contramão da via.

O vereador Gelson Suave não quis falar com a imprensa e foi conduzido à sede da 16 Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos. A advogada de Judite Ferraço Suave, Jaqueline Rossoni, disse à reportagem do Site de Linhares que ela foi retirada do local do acidente porque estava abalada emocionalmente e também para que sua integridade física fosse preservada.

O teste do bafômetro não foi realizado nem no vereador e nem na esposa dele. O boletim de ocorrência destaca que Gelson não apresentava sinais visíveis de embriaguez. Já o vereador alegou que não estava na direção do Corolla.

Um neto da vítima contestou a versão do vereador. “Quando eu cheguei ao local do acidente a mulher estava sentada no banco do carona com o cinto de segurança e ele estava do lado de fora do carro”, disse Wesley Giovanelli.

O corpo de Osvaldo foi recolhido e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Colatina para reconhecimento e liberação dos familiares para velório e sepultamento. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Vereador lamenta morte de aposentado

O vereador Gelson Suave se manifestou sobre o acidente em seu perfil em uma rede social.

“É com muito pesar que venho a público falar sobre o lamentável e triste fato ocorrido com minha esposa e comigo na tarde do último domingo, quando infelizmente, ela na condução do nosso veículo, se envolveu num acidente automobilístico, ocorrido na rodovia sentido Linhares – São Rafael, onde veio a óbito o Sr. Osvaldo Manoel Farias, morador da comunidade de Chapadão das Palminhas. Esclarecemos ainda que, desde o ocorrido, estamos prestando toda a assistência e solidariedade à família. Também informamos que, desde o local do acidente, iniciamos nossa colaboração com as Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, e permanecemos à disposição da família”.