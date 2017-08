As cantoras Simone e Simaria passaram por um grande susto na noite de sábado (26). Houve um princípio de incêndio no hotel em que a dupla estava hospedada em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

De acordo com Simone, ela já estava dormindo quando ouviu o alarme de incêndio. Ela explicou como tudo aconteceu em um vídeo publicado em uma rede social.

Veja o vídeo: