“Infrator busca oportunidades”, diz coronel sobre roubos

“O infrator busca oportunidades”. Esse foi o comentário feito pelo chefe de patrulhamento metropolitano, coronel Ramalho a respeito da ousadia de dois criminosos que invadiram um prédio em Jardim Camburi na segunda-feira (14) para poder roubar a chave de um carro.

Durante uma operação da Polícia Militar em Jardim Camburi e bairros vizinhos na manhã desta sexta-feira (18), Ramalho afirmou que muitos pontos têm de ser examinados sobre o crime, porém operações como essas ajudam nesse quadro. “Não sabemos como é o sistema de segurança desse prédio. Se tem porteiro, pois muitos condomínios estão tirando por economia. Existem criminosos que vigiam por dias o local””, disse.

Ele reforçou que, mesmo assim, a culpa não é das vítimas. “Apesar disso, é preciso também ficar atentos a questões como: ao passar pelo portão, certifique-se de que ele fechou. Certifique-se de que o portão de garagem também fechou. Quando for pegar o carro na rua, já saia com a chave do veículo em mãos””, explicou.

O Major Carlos Magno, comandante da 12ª Cia Independente da PM (Jardim Camburi), contou que a patrulha da comunidade está mais atuante na madrugada para monitorar as regiões. “Uma modificação feita depois de reuniões com moradores”.

Ele explicou que um dos focos de ação dos militares está no roubo a carros, por conta dos números. “Em maio desse ano, foram 19 veículos roubados; em junho, 15; e em julho, 26. Notamos que geralmente são de três a quatro criminosos que estão chegando de carro, e parte dos assaltantes abordam as vítimas e roubam o veículo, em seguida fogem””, contou.

O major repassou ainda algumas características de criminosos. “Posso dizer que 80% dos criminosos que atuam em Jardim Camburi são da Serra. Já de 60 a 70% dos ladrões que atuam em Jardim da Penha são de bairros como Tabuazeiro e adjacências”.

