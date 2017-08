Inglês e colega que viviam na rua são mortos com barra de ferro

Um inglês e mais um colega brasileiro que moravam na rua em Santo André (Grande São Paulo) foram mortos após serem atingidos com golpes de barra de ferro no último domingo (27).

Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito seria um terceiro morador de rua que conhecia a rotina das vítimas.

Michael Steer Renshaw, 50, e Fábio Netto das Neves, 48, foram atacados enquanto dormiam na calçada em frente a uma clínica localizada na rua 11 de junho, no bairro Casa Branca.

De acordo com Edson Barbosa, chefe da divisão de homicídios da Delegacia Seccional de Santo André, o suspeito arrancou a barra de ferro de uma calçada e desferiu os golpes contra as vítimas.

Ambos morreram na hora e não tiveram tempo de se defender. “As vítimas eram muito queridas pelos moradores e comerciantes. Não causavam problema nenhum. Estamos investigando o que teria motivado o crime”, disse Barbosa.

O suspeito fugiu e até esta publicação não havia sido preso. A polícia já analisa imagens de câmeras da rua onde o crime ocorreu e também está à procura de uma testemunha, também morador de rua, que presenciou o crime.

O inglês Michael Renshaw vivia no Brasil há cerca de dez anos. Segundo a polícia, ele se casou com uma brasileira e tinha uma filha de oito anos desse relacionamento. A ex-mulher da vítima vive em Mauá (Grande São Paulo) e também é procurada pela polícia para liberar o corpo de Renshaw do Instituto Médico Legal (IML).

Renshaw tinha ficha criminal por furto de comida registrado em 2009 num supermercado de Santo André.

