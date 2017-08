Ingressos por até R$ 120 para jogo entre Fla e Paraná no Kleber Andrade

O confronto entre Flamengo e Paraná Clube pelas quartas de final da Primeira Liga, dia 30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, já tem valores de ingressos definidos. Por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada), o rubro-negro capixaba terá a chance de ver o jogo único da fase.

Com o colombiano Reinaldo Rueda de treinador, o Flamengo deve aproveitar a garotada e os jogadores com pouco ritmo de jogo para encarar o time paranaense. A expectativa é de que Vinícius Júnior esteja em campo como titular.

Quem se classificar, encara o vencedor do duelo entre Grêmio e Cruzeiro na semifinal da Primeira Liga.

SERVIÇO

Flamengo x Paraná

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica

Data: 30 de agosto

Horário: 21h45

Ingressos: R$ 60,00 (meia) e R$ 120,00 (inteira). A meia-entrada é válida para estudantes, doadores de sangue, professores do Magistério e idosos acima de 60 anos, com exigência de comprovação na entrada do estádio. Crianças de até 2 anos não pagam.

Pontos de venda: Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras e Novo México), Soulland (Shopping Mestre Álvaro), Loja Oficial do Flamengo (Shopping Boulevard Vila Velha), Libanesa Homem (Praia do Canto), Quiosque Acesso VIP (Shopping Vitória) e www.meubilhete.com

Informações: www.facebook.com.br/futebolc10