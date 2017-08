Inscrições para Exame de Certificação de ensino terminam nesta sexta

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional) terminam às 23h59 de sexta-feira (18). A prova é utilizada para quem quer obter a certificação do Ensino Fundamental ou Ensino Médio para residentes no Brasil.

Os interessados devem se inscrever pela internet pelo Sistema de Inscrição do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas acontecem no dia 22 de outubro em todo o país.

No Espírito Santo, as provas são aplicadas em Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Domingos Martins, Guaçuí, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

Ao se inscrever, o candidato deve indicar a certificação de conclusão que procura, para o Ensino Fundamental ou Ensino Médio, e também a área, ou áreas. Caso o candidato já tenha uma declaração parcial de proficiência, não precisa repetir a prova da área.

O interessado deve indicar ainda em qual Secretaria Estadual de Educação ou Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, deseja solicitar o certificado de conclusão, ou declaração parcial de proficiência. Por fim, deve escolher a cidade em que vai realizar o exame.

As inscrições estão abertas para candidatos com no mínimo 15 anos completos na data da realização do exame, para quem busca a certificação do Ensino Fundamental, ou 18 anos, no mínimo, no caso de certificação do Ensino Médio. É preciso informar o número do CPF, e-mail e celular válidos, e se será preciso atendimento especializado ou específico, comprovando a necessidade no período de inscrição.

As provas do Encceja obedecem requisitos básicos, estabelecidos pela legislação em vigor, para o Ensino Fundamental e Ensino Médio e são estruturadas a partir da Matriz de Competências e Habilidades. O Exame tem quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação. As provas serão aplicadas no turno matutino, entre 8h e 12h, e vespertino, entre 14h30 e 19h30 (Horário Oficial de Brasília). As provas objetivas avaliam as seguintes áreas de conhecimento:

ENSINO FUNDAMENTAL

– Ciências Naturais

– História e Geografia

– Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação

– Matemática

ENSINO MÉDIO

– Ciências da Natureza e suas Tecnologias

– Ciências Humanas e suas Tecnologias

– Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação

– Matemática e suas Tecnologias