Inscrições para supletivo de graça e sem aula começam nesta segunda em todo País

Começam segunda-feira (7), às 10 horas, as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A prova é uma oportunidade para jovens e adultos conseguirem o diploma de ensino fundamental ou médio de forma rápida.

O Encceja é gratuito e será aplicado em todos estados brasileiros e Distrito Federal.

As inscrições poderão ser feitas até 23h59min do dia 18/08/2017, pelo horário oficial de Brasília/DF, no site do Inep ou direto no endereço http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/primeiroAcesso. É necessário ter em mãos número de CPF e RG.

Podem participar aos jovens e adultos com no mínimo 15 anos completos na data de realização do Exame para o ensino fundamental; e pessoas com 18 anos completos ou mais na data de realização do Exame para o ensino médio.

Prova

A prova será aplicada no dia 22 de outubro. No Espírito Santo, as cidades são Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Domingos Martins, Guaçuí, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Os locais exatos serão divulgados após o fim das inscrições.