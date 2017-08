INSS vai convocar 19 mil no Estado para avaliar possibilidade de retorno ao trabalho

Caso perícia constate que aposentado por invalidez está apto para voltar ao trabalho, o benefício será cancelado

O Ministério do Desenvolvimento Social vai convocar, a partir da próxima semana, 19.419 aposentados por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Estado.

Os beneficiários da modalidade – que possuem incapacidade de trabalho por mais de dois anos – passarão por uma nova perícia, para reavaliação dos benefícios.

A convocação será feita por meio de carta. Ao receber a correspondência, o beneficiário deve ligar para o número gratuito 135 e agendar a perícia.

Nela, será avaliado se o aposentado atende aos critérios para receber o benefício por invalidez. Caso o perito constate que o beneficiário está apto para voltar ao trabalho, a aposentadoria será cancelada.

Para evitar a perda do benefício, a advogada Juliana Stauffer Telles, que integra a Comissão de Direito Previdenciário da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), recomenda que o beneficiário guarde todos os exames e compareça à perícia na data marcada.

“A perícia médica também vai avaliar os exames já feitos. E, se não atender ao chamado, o benefício pode ser suspenso ou até cancelado”, alertou.

Em caso de cancelamento da aposentadoria, Telles explicou que o beneficiário tem duas alternativas. “Ele pode recorrer no próprio INSS, pedindo a prorrogação do benefício, ou então, pode recorrer judicialmente, procurando um advogado especialista da área”.

Auxílio

Antes do pente-fino nas aposentadorias por invalidez, o ministério e o INSS já estão fazendo, desde o ano passado, a revisão de benefícios de auxílio-doença, para incapacitação temporária.

Até o dia 4, foram realizadas 1.162 perícias, com 919 benefícios cancelados e 243 convertidos em outros tipos de auxílio.

No Estado, 4.571 benefícios de auxílio-doença serão revisados. A economia anual estimada até agora é de R$ 17,5 milhões.

Reportagem: Caio Miranda/AT