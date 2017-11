Instabilidade no sistema faz serviços do Banestes ficarem fora do ar

Clientes do Banestes tiveram dificuldades para realizar pagamentos e saques durante todo o dia nesta segunda-feira (6).

Internautas relataram que não conseguiram sacar dinheiro e nem fazer pagamentos. O problema no sistema afetou agências, o correspondente bancário Banesfácil, caixas eletrônicos, internet banking e o aplicativo do banco.

Por meio de nota, o Banestes informou que houve instabilidade em alguns de seus serviços e disse que técnicos estão trabalhando para normalizar o sistema. Parte dos serviços já foi restabelecida e os demais serviços estão sendo normalizados.

Por causa do problema, todas as agências do banco funcionaram até às 18 horas hoje.

Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com o Banestes através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no 0800-727-0474, que funciona 24 horas por dia.