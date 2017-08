Inter vence a quinta partida seguida e cola no líder da Série B

Apenas um ponto separa o Inter do primeiro lugar da Série B. Neste sábado (19), o Colorado conquistou a quinta vitória seguida ao bater o ABC-RN, fora de casa, por 3 a 0. O resultado reduziu ainda mais a diferença para o líder América-MG.

Os mineiros empataram com o Goiás em 1 a 1 na sexta-feira. Chegaram a 40 pontos. Já o Inter, com a vitória deste sábado, foi a 39. O derrotado ABC soma 16 pontos e é lanterna da competição.

A vitória foi construída com uma atuação segura do time vermelho. Com bom aproveitamento de contra-ataque e postura defensiva qualificada, o Colorado não deu qualquer chance para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Inter terá pela frente o Paysandu, sexta-feira (25), no Beira-Rio. Já o ABC encara o Vila Nova-GO, fora de casa, no próximo sábado (26).

Reportagem: UOL/Folhapress