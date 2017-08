Isaquias Queiroz é bronze no Mundial um dia após ser pai pela 1ª vez

O brasileiro Isaquias Queiroz dos Santos conquistou mais uma medalha para sua carreira. Ele ficou na terceira colocação e levou o bronze da categoria C1 1000m no Mundial da canoagem, que está sendo disputado na República Tcheca.

Isaquias conquistou a terceira colocação ao acabar a prova com o tempo de 3min52s542. A vitória foi para o alemão Sebastian Brendel que venceu com 3min50s503. A prata ficou com o dono da casa Martin Fuska que fez a prova em 3min51s303.

A medalha vem um dia depois de Isaquias comemorar o nascimento de seu primeiro filho. Sebastian, fruto de seu relacionamento com Laina, nasceu em Belo Horizonte nessa sexta-feira (25).

O bronze conquistado pelo canoísta brasileiro é o segundo dele nesta mesma prova. No Mundial de 2013, em Duisburg, ele também havia ficado na terceira colocação.

