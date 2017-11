Jair Bolsonaro virá ao Espírito Santo no próximo dia 14

O deputado federal Carlos Mannato (SD) confirmou a vinda do deputado Jair Bolsonaro (PSC -RJ) ao Estado, no próximo dia 14, conforme antecipado nesta quinta-feira (02) pela coluna Plenário do Jornal A Tribuna. O parlamentar desembarca em Vitória por volta das 11 horas.

Segundo Mannato, os detalhes da vinda de Bolsonaro ao Espírito Santo serão acertados durante esse fim de semana, em Brasília, quando ele recebe o parlamentar em sua casa para um jantar.

“Vamos acertar toda a agenda daqui de Brasília mesmo, quando ele (Bolsonaro) vier para minha casa no fim de semana. Estamos na fase de finalização da programação”, disse.

Ao Jornal A Tribuna, Mannato adiantou que Bolsonaro iria fazer uma palestra na Universidade de Vila Velha (UVV) já no dia de sua chegada, por volta das 14h, uma vez que ele deve permanecer no Estado até o dia 15.

Mas os compromissos do deputado, que está em segundo lugar nas pesquisas à Presidência, não devem ficar só nas palestras a estudantes. Ele participará de encontros políticos, além de entrevista feita ao vivo pela internet.

Universidade nega palestra

Em nota postada em sua rede social, a UVV negou que haverá a palestra de Bolsonaro na instituição. A Universidade alegou que “pela impossibilidade momentânea de trazer todos os pré-candidatos a presidência, optamos por não trazer nenhum, para nos mantermos plurais e imparciais. Seguimos empenhados em gerar conhecimento através de valores como diversidade, ética, empreendedorismo e inovação”.

(matéria atualizada às 18h42, para incluir a resposta da Universidade)