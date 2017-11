Jardim Camburi deve ganhar novo supermercado em 2018

Um dos bairros mais populosos de Vitória, Jardim Camburi deve receber um novo supermercado no ano de 2018. O Grupo OK, que já possui diversas unidades na Grande Vitória, anunciou interesse em investir no bairro.

De acordo com reportagem publicada no Jornal A Tribuna, o grupo (que recentemente teve 35% de suas ações vendidas a um Fundo de Investimentos dos Estados Unidos) anunciou que irá investir R$ 60 milhões para construir três novas unidades. Além de Jardim Camburi, em Vitória, uma segunda unidade será construída em Vila Velha, no bairro Aribiri. Estas duas já estão com projetos fechados. O terceiro local ainda não foi definido pela empresa.

“O investimento do fundo vai nos permitir ampliar a rede no Espírito Santo, abrindo novas lojas no interior,” afirmou o diretor-presidente do OK Superatacado, Cesar Roncetti.

A empresa já iniciou a construção da nova unidade que ficará localizada em Aribiri. A loja contará com 3.500 metros quadrados de área de vendas para a realização de compras, além de 300 vagas de estacionamento amplo e coberto.

Atualmente o bairro Jardim Camburi conta com três grandes supermercados, com a previsão de instalação de outra unidade, próximo ao condomínio Atlântica Ville.

Weslei Radavelli, com informações de Thaíssa Dilly