Jogador é suspenso por tempo indeterminado após chutar torcedor

O lateral-esquerdo Patrice Evra, 36 anos, foi suspenso por tempo indeterminado pela diretoria do Olympique de Marselha (FRA) nesta sexta-feira (3) por causa do incidente que se envolveu na quinta-feira (2). O jogador foi expulso antes do início da partida do seu time contra o Vitória de Guimarães (POR) pela quarta rodada da Liga Europa após acertar um chute na cabeça de um torcedor. Inicialmente, havia sido divulgado que o atleta fora demitido.

“Como um jogador profissional e experiente, ele não poderia ter respondido desta maneira”, diz trecho do comunicado divulgado pela diretoria do Olympique.

No comunicado, o Olympique de Marselha condena também a atitude dos torcedores que estiveram presentes em Guimarães. O time francês informa que a investigação interna conduzida pelo clube revela também um “comportamento inaceitável da parte de provocadores”, que seriam os torcedores, direcionados a Evra.

Apesar de a partida ser disputada em Portugal, diversos torcedores franceses marcaram presença e durante o aquecimento proferiram vários insultos contra Evra e seus companheiros, que revidaram as agressões verbais também com insultos, segundo relatos em redes sociais de jornalistas presentes no estádio.

O CASO

Ao término do aquecimento, alguns torcedores invadiram o campo e uma grande confusão se formou. No tumulto, Evra acertou um chute na cabeça de um homem que não teve o seu nome divulgado.

Diante da atitude, o árbitro húngaro Tamas Bagnar mostrou o cartão vermelho. Assim, Evra se tornou o primeiro jogador na história da Liga Europa a ser expulso antes de a bola rolar. Ele não estava escalado entre os titulares e ficaria no banco de reservas.

A partida terminou com triunfo do Vitória de Guimarães por 1 a 0, com gol de Hurtado aos 35 minutos do segundo tempo. Apesar do resultado, o time francês se mantém na segunda colocação do Grupo I, com seis pontos. Os portugueses aparecerem no terceiro posto, com quatro.

Evra foi nome constante na seleção francesa até o ano passado e esteve no grupo que ficou com o vice-campeonato da Eurocopa.

O atleta também está sendo investigado pela Uefa e poderá pegar uma punição mais pesada. Seu julgamento será realizado na próxima semana.

Reportagem: Folhapress