Jornal espanhol detona atuação de Ganso mesmo após gol decisivo

Paulo Henrique Ganso foi determinante para a vitória do Sevilla contra o Getafe, 1 a 0, pelo Espanhol. O meia marcou o gol único do jogo após toque de calcanhar. Mas a atuação não convenceu o principal jornal de Sevilha. O “Diário de Sevilla” criticou duramente o comportamento de Ganso em campo.

“Ganso assina uma grande mentira”, estampou a manchete da matéria do jornal.

O “Diário de Sevilla” considerou que o gol encobriu uma péssima atuação de Ganso e da equipe coletivamente. O jogador brasileiro não teria colaborado com a marcação no meio-campo e no desenvolvimento das jogadas.

“[Ganso] Um zero à esquerda durante os 80 minutos anteriores”, escreveu o jornalista Francisco Ortega.

“O triunfo do Sevilla foi construído sobre uma grande mentira. Precisamente com Mercado e Ganso, os atores principais da jogada do 1 a 0. Eles haviam sido os piores dos 14 homens que o técnico Eduardo Berizzo colocou em Iiza”, complementou.

PERFORMANCE

O jornal “Mundo Deportivo” destacou a atuação de Ganso frente ao Getafe. A publicação deu ênfase às diversas mudanças promovidas na equipe do Sevilla, tenho Ganso como líder dessa nova formação.

“Ganso desperta a um desconhecido Sevilla”, manchetou o jornal.

O gol de calcanhar foi descrito pelo “Mundo Deportivo” como “uma genialidade”.

O “As” foi mais comedido, dizendo que o Getafe não merecia perder, mas que a “luz de Ganso brilhou” no gol.

Folhapress