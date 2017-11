Jornalista afirma que seu filho foi assediado por Kevin Spacey

A ex-apresentadora de TV americana Heather Unruh disse nesta quarta (8) que o ator Kevin Spacey cometeu assédio sexual contra seu filho em julho de 2016, quando ele tinha 18 anos.

O assédio teria acontecido em um restaurante em Nantucket, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O filho de Unruh, cujo nome não foi informado, ficou “feliz” de ter encontrado o ator de “House of Cards”, que teria lhe pagado diversas bebidas alcoólicas e então enfiado a mão dentro das calças dele.

Unruh afirmou que denunciou o ator na última semana, motivada pelas recentes acusações feitas contra Spacey. A polícia de Nantucket não confirmou se foi aberta uma investigação sobre o caso. O advogado do ator não respondeu a acusação.

O ator de 58 anos foi acusado pelo colega Anthony Rapp de o ter assediado fisicamente quando a vítima tinha 14 anos. O ator mexicano Roberto Cavazos fez acusações semelhantes.

Após a primeira acusação, a Netflix suspendeu a sexta e última temporada de “House of Cards”, protagonizada por Spacey, e afastou o ator da série. O serviço de streaming também cancelou o lançamento do filme “Gore”, do qual Spacey é o ator principal e produtor.

Assédio em Hollywood

Principais casos reportados recentemente:

Harvey Weinstein

No caso que foi o estopim para a avalanche de acusações em Hollywood, o outrora poderoso produtor de 65 é acusado de ter assediado e estuprado mulheres ao longo de três décadas. Entre as vítimas estão Angelina Jolie, Ashley Judd e Gwyneth Paltrow. Bob Weinstein, irmão de Harvey, também foi acusado de assédio.

James Toback

Segundo o ‘Los Angeles Times’, mais de 30 mulheres denunciaram o diretor e roteirista de 72 anos de cometer assédio sexual. Autor da reportagem, Glenn Whipp disse ter sido contatado por 193 mulheres com acusações semelhantes contra Toback, autor do roteiro de filmes como “Bugsy” e “O Apostador”.

Roman Polanski

Além de ter estuprado uma garota de 13 anos em 1977, o cineasta franco-polonês de 84 anos também é alvo de, pelo menos, outras quatro acusações contra mulheres menores de idade, entre elas a atriz Charlotte Lewis. Em Paris, uma retrospectiva de sua obra foi alvo de críticas por um grupo feminista.

Dustin Hoffman

O ator que tem hoje 80 anos é acusado de ter assediado sexualmente a escritora Anna Graham Hunter, então com 17 anos, no set do telefilme “A Morte de um Caixeiro-Viajante”, em 1985. Ele teria falado de sexo para ela e a apalpado. Hoffman se desculpou e disse que aquilo não “reflete” quem ele é.

Brett Ratner

A atriz Natasha Henstridge diz ter sido forçada a fazer sexo oral no diretor de “A Hora do Rush” e “X-Men: O Confronto Final” nos anos 1990. Além dela, outras atrizes e modelos, como Olivia Munn e Jaime Ray Newman, também relatam casos semelhantes envolvendo ele. Rattner, 48, nega as acusações.

Ed Westwick

A atriz Kristina Cohen acusou o ator Ed Westwick, conhecido por interpretar Chuck Bass na série “Gossip Girl”, de estupro. Cohen detalhou o caso em um post no seu perfil do Facebook. Segundo ela, a agressão aconteceu há três anos quando, na época, ela namorava com um produtor (que ela não identificou).