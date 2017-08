Jornalista vê Flu no Rio como único que não se intimida contra o Fla: time e torcida

O Flamengo eliminou o Botafogo, na última quarta-feira (23), na semifinal da Copa do Brasil. Antes mesmo do jogo, no programa Redação SporTV, o jornalista Paulo Cesar Vasconcellos fez uma crítica a como tanto o Bota e o Vasco, time e torcida, respeitam em demasia o Rubro-Negro.

Para o comentarista, a exceção no Rio de Janeiro é o Fluminense.

“Isso vai deixar torcedores de Botafogo e Vasco enfurecidos comigo. Mas eu só vejo uma torcida e um time que não fica tão intimidado assim quanto enfrenta o Flamengo, que é o Fluminense. Tanto jogos do Botafogo e do Vasco contra o Flamengo, sempre percebo um certo exagero de respeito ao Flamengo, coisa que eu não constato em Fla-Flu. Fla-Flu, meu camarada, nada faz a torcida do Fluminense ficar intimidade. E dentro de campo o jogador do Fluminense, até com time de estagiários. Vê aí os jogos de Flamengo e Fluminense esse ano, com time de estagiários do Fluminense. O único formado ali, professor, é o Abel”, disse.

com informações de agências