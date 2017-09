Jovem dá luz a gêmeos dentro de material de construção em Linhares

Funcionários de um material de construção em Linhares, região Norte do Estado, se depararam com uma situação inusitada na manhã da última sexta-feira (1º). Uma jovem gestante de 19 anos começou a passar mal dentro da loja e deu a luz a gêmeos no local. O parto só foi possível graças a ajuda dos funcionários, que deram todo o apoio à gestante.

O caso aconteceu em um material de construção localizado no bairro Aviso, em Linhares, pouco depois das 7 da manhã.

A jovem, identificada como Jaquiele da Silva, é moradora de uma localidade na zona rural da cidade, nascida na Bahia, e estava na região acompanhada de um menino de 2 anos, que também é seu filho. Ela começou a sentir contrações e pediu ajuda na loja, sendo auxiliada pelo consultor de vendas Leandro Braz.

Ao site “Eu vi em Linhares”, Leandro contou que colocou a jovem em uma cadeira e tentou tranquilizá-la, enquanto os Bombeiros eram acionados. “Dissemos que iriamos chamar os Bombeiros, mas ela começou a gritar de dor e o parto começou”, contou.

O socorro chegou depois que a primeira criança já tinha nascido. “Quando a segunda criança estava nascendo, os Bombeiros chegaram e concluiram o trabalho e depois levaram os bebês para a Utin do Hospital Rio Doce (em Linhares)”, explicou o consultor.

De acordo com a assessoria do hospital, Jaquiele está internada no Hospital Rio Doce e deve receber alta neste domingo (03). Já as crianças, internadas na Utin em estado estável e não tem previsão de alta.

Weslei Radavelli, com informações de Wilton Júnior