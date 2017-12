Jovem de 17 anos é morto com oito tiros em Vitória

Um jovem de 17 anos foi assassinato no início da tarde desta quarta-feira (13), no bairro Itararé, Vitória. De acordo com informações obtidas no local do crime, Vinícius Nascimento Rocha estava sentado na calçada em frente ao lava jato que trabalhava quando foi surpreendido pelo criminosos. A vítima foi atingida por oito disparos e morreu no local.

O pastor da igreja Batista Eterna Aliança Roberto de Souza, disse que a vítima tinha se batizado no início do ano e costumava evangelizar as pessoas por onde passava. Ele afirmou ainda que o jovem passou o dia de ontem na igreja, arrumando o local. “Confesso que estou surpreso com a notícia. Ele era um rapaz cheio de sonhos, que buscava uma vida nova”, contou.

