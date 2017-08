Jovem é baleado após deixar hospital

Após receber alta médica, um jovem de 20 anos, chamou um táxi para levá-lo de volta para casa em Barro Branco, na Serra. Porém, poucos minutos depois de deixar o hospital, o táxi em que o jovem e a mãe dele estavam foi alvo de criminosos que atiraram contra o veículo.

O rapaz foi ferido e o criminoso que efetuou os disparos fugiu em um carro prata. O crime aconteceu na avenida Paulo Pereira Gomes, em Morada de Laranjeiras, na Serra, às 17 horas desta segunda-feira (21). O taxista de 50 anos contou que foi a mãe do rapaz que o procurou pedindo a corrida.

Segundo ele, que faz ponto na maternidade do Hospital Jayme Santos Neves, a viagem teve início depois dele ter sido avisado por uma mulher que o filho dela teria recebido alta do hospital e poderia ir embora para casa. O rapaz entrou no veículo e sentou no banco de trás do veículo e a mãe no banco do carona.

Depois de deixarem o hospital, ainda na avenida, o táxi ficou parado em um congestionamento que costuma ter próximo a uma rotatória. Parados no trânsito, o taxista contou que ouviu uns barulhos de tiros e se assustou na hora, mas não imaginou que os disparos tinham relação com o rapaz que ele transportava até que o jovem gritou avisando que tinha sido baleado.

Assustado, o taxista contou que ficou com medo de ser perseguido pelos autores dos disparos.

Katherine Paiva