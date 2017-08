Jovem é morto com 20 perfurações durante tiroteio em Andorinhas

O jovem Jeferson Miranda de Oliveira, 19 anos, foi morto durante um tiroteio no bairro Andorinhas, em Vitória, no fim da manhã desta segunda-feira (14), por volta de 12h, ao lado de uma escola de ensino fundamental . No corpo da vítima, a perícia encontrou mais de 20 perfurações. O crime aconteceu na avenida Leitão da Silva, a principal via do bairro.

A equipe de reportagem da A Tribuna esteve no bairro após o crime, porém, foi “aconselhada”, por pessoas suspeitas, a deixar a região. “O que vocês estão fazendo aqui? Já mataram um irmão aqui mais cedo, o clima está tenso, melhor vocês irem embora”, disse um rapaz com um bebê no colo logo após o fotógrafo desembarcar para fazer imagens da cena do crime.

No Departamento Médico Legal (DML), a mãe do jovem, uma zeladora de 36 anos, que estava lá para fazer o reconhecimento do corpo, afirmou que não faz ideia da motivação ou da autoria do crime. Ela revelou que o filho já havia sido preso mais de uma vez por tráfico de drogas e temia que ele fosse assassinado, pois já tinha sido ameaçado outras vezes.

Emocionada, a zeladora chorou e disse que não tinha palavras para descrever a sensação que é uma mãe perder um filho. “Vai ficar só a lembrança, era um menino muito bom, não tenho palavras”, desabafou.

Rafael Louzada