Justiça determina prisão de suspeito de assassinar jovens em Linhares

A Justiça determinou a prisão do suspeito de assassinar Meiryhellen Bandeira e Emilly Martins Pereira no dia 21 de setembro em Linhares. A prisão preventiva do acusado foi decretada pelo juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares, na segunda-feira (6), e o mandado de prisão, expedido na terça-feira (7). No entanto, o acusado está detido desde 11 de outubro.

Segundo o juiz, o crime foi gravíssimo e executado com extrema violência, além de ter sido motivado por homofobia. “A motivação do crime foi em decorrência de preconceito em virtude do relacionamento entre as vítimas”, afirma. O juiz destacou ainda que as jovens “não puderam esboçar qualquer reação diante da investida do acusado, que se encontrava em superioridade de forças, visto que portava arma de fogo”.

As duas jovens estavam de moto quando o acusado se aproximou e disparou contra elas. Emilly foi socorrida e levada para um hospital da região, morrendo depois. Meyriellen morreu no local.