Justiça libera suspeito de estupro em ônibus

A Justiça liberou na manhã esta quarta-feira (30) o suspeito de estuprar uma passageira dentro de um ônibus que trafegava pela avenida Paulista, na região central de São Paulo, na tarde de terça (29).

A decisão foi tomada em audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital. Ele responderá o processo em liberdade.

O homem de 27 anos -cujo nome não foi revelado- foi preso em flagrante e estava detido no 78º DP (Jardins). Ele já teria outras cinco passagens pela polícia por suspeita de estupro, segundo o site G1.

O CASO

O crime aconteceu por volta das 12h30, próximo ao cruzamento com a alameda Joaquim Eugênio de Lima. Segundo a Polícia Militar, o homem teria se masturbado e ejaculado sobre a jovem. Com os gritos dela, o motorista fechou as portas do coletivo para evitar que ele fugisse.

O cobrador do veículo falou à rádio Jovem Pan que os demais passageiros só perceberam o que aconteceu quando a passageira gritou para que tirassem o homem de perto dela. “Eu não reparei se ela estava sonolenta ou dormindo. De repente escutei os gritos. Acho que ela nem se deu conta do que tinha acontecido até a hora que ela viu que o rapaz tinha ejaculado no pescoço dela”, afirmou.

Imagens postadas nas redes sociais mostram que vários curiosos se aglomeraram ao redor do coletivo, gritando xingamentos ao suspeito. O veículo ficou fechado com o homem dentro até a chegada da polícia.

Informações da Folhapress.