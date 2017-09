Kits para as Dez Milhas Garoto começam a ser entregues

Os corredores que irão participar da 28ª Dez Milhas Garoto já podem retirar os seus kits (contendo camisa oficial, chip descartável para marcação do tempo e brindes) a partir desta sexta-feira (1º). A entrega começou às 9 horas na fábrica da Garoto em Vila Velha e seguirá até às 19 horas. A entrega continuará no sábado (2), das 8 às 16 horas.

Os atletas mirins, que irão participar da Corrida Garotada, também devem retirar os seus kits somente nesta sexta-feira, também até às 19 horas. A organização informou que não haverá entrega no domingo (03), dia da prova, ou mesmo após a sua realização.

Considerada uma das mais importantes provas do país, a Dez Milhas Garoto será realizada no domingo (3), a partir das 7h40, largando na Praia de Camburi, em Vitória, com chegada em frente a fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha, depois de 16,090 metros pelas principais ruas e avenidas das duas cidades.

A programação completa de largadas é a seguinte: a partir das 7h40, a confirmar no Congresso Técnico, categoria Cadeirante (Masculino e Feminino); às 7h45, Elite Feminino; e às 8h, a Elite Masculino e demais categorias: Atleta com Deficiência, Pelotão (Faixa etária), Colaboradores e Atleta Capixaba.

No sábado, dia 2, a partir das 8h, será a vez da 16ª Corrida Garotada, prova que visa fomentar a prática esportiva aos mais jovens de 6 a 17 anos, no masculino e feminino, programada para a orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Serão provas de 200 a 1600 metros, para os mil corredores inscritos nesta edição.

Weslei Radavelli, com informações de assessoria