Ladrão faz compras de R$ 3 mil com dinheiro de casal e é preso

Um casal de universitários, de 22 (ele) e 23 anos (ela), foi mantido refém por uma hora e meia por um ladrão de 31 anos, que ainda os obrigou a ir ao shopping fazer compras. O ladrão foi preso.

O casal estava na orla de Camburi, em Vitória, por volta das 20 horas de domingo (13) e seguia em direção a um Crossfox quando o ladrão se aproximou. Inicialmente, o acusado pediu um cigarro. Em seguida, levantou a camisa mostrando uma arma na cintura.

Ele fez ameaças contra o casal, que foi obrigado a seguir até o carro. Ao ver cartões bancários, o ladrão mandou com que eles sacassem dinheiro. No banco de trás do veículo, o criminoso foi levado a uma agência bancária na orla para sacar dinheiro. Porém, como o próprio universitário já tinha avisado, ele já não era mais correntista e não foi possível o saque.

Eles seguiram então até um posto de gasolina próximo à Praça dos Namorados, onde tinha um caixa eletrônico 24 horas. O caixa não estava com dinheiro.

O ladrão assumiu a direção e foi até um shopping na Enseada do Suá. Dentro do shopping, o ladrão já tinha montado um personagem. Era parente do casal. Ele exigiu que os universitários fossem com ele até uma loja de produtos de surfe, onde ele “foi às compras”.

Gastando R$ 3.099,10 do cartão de crédito do universitário, ele comprou três blusas, duas bermudas, um short, um casaco, mochila, boné e relógio. Porém, a interpretação levantou suspeita da gerente da loja que acionou os seguranças.

Os seguranças acompanharam o trio pelo shopping. O assaltante já estava com R$ 100 do universitário e deu ordens para que eles fossem sacar R$ 700 num caixa 24 horas, dentro do shopping. Frente ao caixa, o universitário iria ceder a mais uma exigência do criminoso, mas viu os seguranças.

Junto à namorada, o casal correu até os seguranças e informou que o acusado estava armado. Gabriel foi imobilizado, e ao pegar a arma, eles descobriram se tratar de um pedaço de plástico em forma de arma.

A Polícia Militar foi acionada, e o acusado e vítimas foram conduzidos à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Na delegacia, o acusado não quis depor e foi levado ao presídio autuado por roubo qualificado.

Taís de Hollanda