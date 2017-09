Ladrão joga camisa fora para despistar polícia, mas é preso

Mesmo com a ventania registrada desde quinta-feira (31) no Espírito Santo, um jovem que se diz morador de rua, não ligou para a friagem, e se livrou de uma camisa de frio marrom após um assalto. Mas ele foi flagrado por um homem que andava na rua que estranhou o comportamento e avisou a policiais militares. O jovem, de 23 anos, foi preso.

O crime foi cometido na madrugada desta sexta-feira (1º) em Jardim da Penha, bairro nobre de Vitória, mas foi na Praia do Canto, na rua Joaquim Lírio, próximo do píer do Triângulo das Bermudas que o jovem foi preso.

Ele contou que roubou a carteira de um homem em Jardim da Penha usando uma arma de brinquedo. Depois ele fugiu para a Praia do Canto, para realizar outros roubos.

Às 3h40 desta sexta, o criminoso estava no próximo ao Triângulo das Bermudas e numa lixeira se livrou do casaco. Ele ficou apenas de blusa e calça.

Após um homem que passava na rua ver o ato, contou a policiais que estavam num ponto de base na avenida Saturnino de Brito. A equipe avistou um homem com as mesmas características repassadas pelo informante e foi o abordar. Ao notar a aproximação de militares, o criminoso começou a andar, para despistar a polícia.

Os militares deram voz de abordagem, porém ele não obedeceu e ao ser alcançado tentou dar socos nos policiais. A PM usou gás de pimenta contra o suspeito. Na cintura dele foi encontrado uma arma de brinquedo, carteira com documentos em nome de outro homem e R$ 182,25. Ele confessou o crime aos militares e foi conduzido algemado a 1ª Delegacia Regional de Vitória, por ter ficado ainda com comportamento alterado.

Na delegacia o acusado confessou o crime, afirmou ser de Teixeira de Freitas, na Bahia, e morar nas ruas do Espírito Santo há três anos. Disse ser usuário de drogas, mas negou ter tentado agredir os militares.

Ele foi autuado por roubo e resistência à prisão e encaminhado ao presídio.

Reportagem: Tais de Hollanda