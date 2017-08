Lady Di é ícone da moda até os dias atuais

Texto e edição: Erika Santos

A garota tímida que em julho de 1981 entrou para a família real britânica, ao se casar com o príncipe Charles, herdeiro do trono da Inglaterra, virou a mulher mais fotografada do mundo e revolucionou a forma de se vestir na realeza graças à ajuda de grandes estilistas. A estreia de Diana na monarquia foi com o famoso vestido de noiva bufante, na cerimônia realizada na Abadia de Westminster, transmitida pela televisão e assistida por mais de 750 milhões de pessoas em todo o mundo.

A princesa Diana aprendeu rápido e tratou logo de dispensar as luvas de seu figurino, peça muito apreciada por sua então sogra, a rainha Elizabeth II, porque gostava de manter contato com as pessoas que encontrava, conforme revelou Eleri Lynn, curadora da exposição “Diana: Her Fashion Story”, em exibição no Palácio de Kensington.

E foram justamente as fotos de Diana apertando a mão de pacientes com Aids em 1987 que ajudaram a acabar com o mito de contágio que existia naquela época.

Em suas visitas por hospitais, se vestia com cores mais alegres, como forma de parecer mais acessível às pessoas. Já em viagens internacionais, valorizava as cores da Inglaterra, como o vestido branco e de bolinhas vermelhas que usou no Japão em 1986.

E continua sendo mais atual do que nunca. Num mundo dominado pelas redes sociais, a página Princess Diana Forever no Instagram é seguida por mais de 160 mil pessoas. A conta publica todos os dias uma foto de Lady Di e ajuda a divulgar seu estilo para as atuais gerações.

A cor preta, por exemplo, que na família real sempre esteve ligada ao luto, passou a ser usada pela princesa em eventos elegantes. Também foi a primeira integrante da realeza a usar calças em eventos durante o dia.

Seus vestidos eram cobiçados, admirados e copiados. Um dos mais famosos foi o de veludo preto, criado por que usou em um jantar na Casa Branca, em 1985, onde Diana dançou com o ator americano John Travolta a canção “You should be dancing”, da trilha sonora do filme “Os embalos de sábado à noite”. A peça, criada por Victor Edelstein e que ficou conhecida como Vestido Travolta, tem sua própria página na Wikipedia e foi vendido por R$719 mil em um leilão em 2013.

Após o divórcio com o príncipe Charles, em 1996, Diana abriu mão dos estilistas britânicos e passou a usar grifes como Dior, Lacroix e Chanel, com direito a vestidos mais ousados, com decotes e fendas provocantes.

Anos após sua morte, fashionistas ainda são inspirados pela beleza e graça da Princesa do Povo. O mago dos sapatos Christian Louboutin, o criador do icônico sapato do solado vermelho, disse que se inspirou em Diana para inventar o primeiro sapato de sua grife. Em entrevista ao jornal The Telegraph, contou quando teve a inspiração.

“Foi em 1992, e eu estava olhando uma foto de Lady Di tirada enquanto seu marido fazia um discurso. Ela parecia triste e entediada e pensei: ‘O que poderia colocar um sorriso em seu rosto?’”, revelou. A resposta que encontrou foi o famoso Love Shoe. O modelo foi um sucesso entre as mulheres, embora Diana nunca tenha adquirido um par.

O estilo da princesa Diana

Vestido bufante

O casamento do século teve um vestido à altura: Diana se casou com o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, em 1981, com um vestido de seda, tafetá e renda romântico de mangas bufantes, cauda de oito metros, 10 mil madrepérolas bordadas e véu de 7,5 metros assinado pelos estilistas britânicos David e Elizabeth Emanuel. E para evitar que a imprensa soubesse detalhes do vestido, os designers tomaram medidas de segurança.

“Tínhamos guardas o tempo todo e também um cofre, onde o vestido era trancado todas as noites. Nós também tínhamos uma equipe bem pequena que já trabalhava conosco há bastante tempo e por isso era de total confiança. No vestido em si, só trabalhava mais uma pessoa, além de David e eu. Talvez essas medidas pareçam um pouco exageradas, mas era importante para nós manter o vestido em segredo”, contou Elizabeth, em entrevista ao site Ig.

Casquete

A princesa de Gales sempre foi adepta do casquete, um adorno de cabeça, com penas, telas, tranças, etc. No clique, de 1983, Lady Di em visita à ilha de Bay, na Nova Zelândia.

Estampa de bolinhas

A estampa de bolinhas foi uma das paixões da princesa. Em variações de tamanhos e cores, era escolha frequente em seus looks oficiais e ocasiões importantes.

Fã de tailleurs

Na década de 1990, os casacões foram substituídos por tailleurs e os chapéus passaram a ter modelos menos chamativos, em cores discretas como branco, cinza, rosa e verde-água. Na foto, esse foi o look que ela utilizou para ir a um casamento em 1993.

Vestido da Revanche

Aos 32 anos, em 1994, a princesa usou um vestido curto e sexy preto assinado por Christina Stambolian para ir ao baile beneficente da Galeria Serpentine, na mesma ocasião em que um documentário sobre as infidelidades do príncipe Charles era lançado. No dia seguinte, todos os jornais ignoravam as confissões do príncipe e exaltaram a sexy Diana e suas coberturas. O look ficou conhecido como Vestido da Revanche. A peça foi leiloada por 65 mil dólares.

Paixão por pérolas

As pérolas eram itens essenciais no guarda-roupa da princesa Diana, uma verdadeira paixão. Colares e brincos dos mais variados tamanhos e estilos feitos do material transitavam em festas de gala e eventos casuais.

Estilista preferida

A britânica Catherine Walker foi por anos a estilista preferida de Lady Di e criou estes três vestidos para a princesa: vestido bordado com saia rodada; o Vestido Elvis, bordado com pérolas e que recebeu o nome por causa da gola levantada, como as usadas pelo Rei do Rock, que ela usou com uma tiara; e vestido florido tomara-que-caia com laço na lateral e usado com gargantilha de pérolas.

Corte de cabelo

Ícone de estilo e beleza dos anos 1980 e 1990, a marca registrada de Diana era o fato de ela ser uma princesa de cabelos curtos, algo que destoava de qualquer conto de fadas. O corte curto e repicado eternizado por Lady Di virou tendência internacional por ser considerado um símbolo de refinamento. A princesa variou o comprimento das madeixas loiras acinzentadas com o tempo, deixando crescer até metade da testa, como também um pouco maior, chegando às sobrancelhas.

Insegurança com os pés

Jimmy Choo, famoso designer de sapatos que ganhou repercussão mundial graças à série de TV “Sex and the City”, era o favorito da princesa Diana e após a morte de sua cliente, revelou curiosidades sobre Lady Di, como o fato dela achar que tinha pés feios. “A princesa não usava sandálias de jeito nenhum – nem as que eu fazia para ela. No dia em que ela morreu, eu entregaria um par de sapatos no Palácio de Kensington. Acabei guardando-os como lembrança de nossa amizade. Devo tudo isso à princesa Diana. Antes dela, ninguém sabia quem era Jimmy Choo”, revelou estilista, em entrevista à revista Istoé em 2012.

Inspiração na sogra

Em sua visita à Nova Zelândia em 2014, a duquesa de Cambridge Kate Middleton, casada com o príncipe William, primogênito de Diana e Charles, homenageou a sogra ao desfilar com um sobretudo vermelho bem parecido com o que Lady Di vestiu quando foi clicada deixando o hospital justamente após dar à luz William, em 1982. Na foto, Kate aparece com o filho George.