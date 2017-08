Lojas abrem 535 vagas de emprego na Grande Vitória

Em um movimento que não se via há algum tempo no Espírito Santo, o comércio mostra reação e volta a contratar. Um levantamento feito pela reportagem de A Tribuna aponta que 50 lojas na Grande Vitória estão com vagas abertas ou que serão disponibilizadas até o mês que vem.

Ao todo, há 535 chances para vendedores, gerentes, operadores de caixa e auxiliares de cozinha, entre outras. Há, inclusive, oportunidades para quem não tem experiência. E quem mora fora da Grande Vitória também poderá disputar vagas, já que existem estabelecimentos aceitando currículos.

Algumas vagas são efetivas, com contratação imediata, a exemplo da Sipolatti, que está com 14 chances,

sendo 10 para vendedores. Há oportunidades para o interior.

O empresário da Konyk, José Carlos Bergamin, anunciou vagas para quem deseja trabalhar na fábrica e também na loja da marca que será inaugurada em setembro no Shopping Vila Velha.

Na fábrica, no polo de confecções de Santa Inês, em Vila Velha, há 26 vagas imediatas para costureiras,

cortadores e arrematadeiros.

Para a proprietária da loja Tons, Ana Claudia Grobério, as contratações estão acontecendo porque há

um aumento nas vendas. A loja está com três vagas abertas para vendedoras com experiência.

“Aquele pânico geral está passando. Com isso, os clientes estão, aos poucos, voltando a consumir. Não estamos mais em uma montanha russa de vendas, com sobe e desce, mas sim em uma subida constante”, destacou.

O sentimento de economia mais aquecida também é partilhado pelo empresário Rodrigo Sardenberg, dono da Calvin Klein do Shopping Vitória e que, na primeira quinzena de setembro, inaugura a loja Brand & Co no mesmo local.

“Há um movimento de mais lojas sendo abertas e negociadas nos shoppings, coisa que não se via ano passado, por exemplo. O empresariado está dando a volta por cima com as próprias forças”.

A psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, fez algumas considerações para quem deseja

concorrer a uma vaga de emprego no comércio.

“Muitas vezes, o profissional que trabalha no comércio não dimensiona a grande oportunidade que tem ali de colocar as suas competências visíveis para o mercado. De um atendimento extraordinário a um cliente, podem aparecer novos convites de trabalho. É preciso ter visão e engajamento em qualquer posição ou função que esteja a executar.”

Shopping Praia da Costa

1+1

Vagas: 3 para cargo de vendedora com experiência.

Cadastro: entregar o currículo na unidade da Praia do Canto, em Vitória.

UV Line

Vaga: 1 para vendedora com experiência.

Cadastro: enviar currículo para [email protected]

Mr. Cat

Vaga: 1 para vendedor

Cadastro: enviar currículo parao endereço [email protected]

Loja F1

Vaga: 1 para atendente (feminino).

Cadastro: enviar currículo para [email protected]

O Boticário

Vaga: 1 para consultor de vendas (feminino)

Cadastro: enviar currículo para [email protected]

Revistaria Cultural XYZ

Vaga: 1 para vendedor

Cadastro: entregar o currículo na loja

Andarella

Vaga: 1 para vendedora com experiência.

Cadastro: enviar currículo para [email protected]

Garagem Estética Automotiva

Vaga: 1 para vendedor com experiência

Cadastro: enviar currículo para [email protected]

Shopping Vitória

Colcci

Vagas: 2 para vendedor com experiência.

Cadastro: entregar o currículo na própria loja

Novas lojas

17 estabelecimentos

(KFC, Drogaria Pacheco, Avatim, Maria Sanz Martins, Cajueira, Brand & Co, Gulover, MR Esfiha, Arranjos Express, Kalunga, Artex, Usaflex, Wcom, Choe’s, Toy Kids, Los Sports e UV.Line) vão ser inaugurados em breve.

Ao todo, serão 400 vagas para cargos de vendedor, atendente, estoquista e operador de caixa. Também haverá chances na etapa de obras, o que incluirá a necessidade de mão de obra específica na área de construção e decoração.

As oportunidade serão disponibilizadas no site www.shoppingvitoria.com.br

Shopping Moxuara

Be Happy

Vagas: 10 chances para operador de caixa, auxiliar de loja e vendedor.

Cadastro: enviar o currículo para curriculo.par [email protected]

Coração Mineiro

Vaga: 1 para auxiliar de cozinha (feminino)

Cadastro: entregar o currículo na própria loja

Constance

Vaga: 1 para vendedora

Cadastro: entregar o currículo na própria loja

Metal Nobre

Vaga: 1 para vendedora

Cadastro: entregar o currículo na própria loja

Marina Presentes

Vaga: 1 para vendedor

Cadastro: entregar o currículo na própria loja.

Burger King

Vaga: 1 para atendente (masculino)

Cadastro: entregar o currículo na própria loja.

XY

Vaga: 1 para vendedor

Cadastro: entregar o currículo na própria loja.

Reportagem de Eliane Proscholdt e Heloiza Camargo para o jornal A Tribuna desta quinta-feira (24).