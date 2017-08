Luís Fabiano opera joelho e desfalca o Vasco por cerca de seis semanas

O centroavante vascaíno Luís Fabiano passou nesta terça-feira (29) por uma atroscopia no joelho direito, para corrigir a lesão no menisco medial e de cartilagem adquiridas na partida do Vasco contra o Bahia.

O procedimento, realizado no HCor, em São Paulo, teve duração de 40 minutos e foi um sucesso. “O atleta iniciará tratamento com sessões de fisioterapia e deve ficar afastado por cerca de seis semanas”, informou o Dr. Rene Abdalla, responsável pela operação.

Luís Fabiano teve as lesões constatadas após ser submetido a uma série de exames depois do jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, os quais apontaram a necessidade do procedimento.

Agência Folhapress