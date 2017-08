Luto no cinema: ator e comediante Jerry Lewis morre aos 91 anos

O veterano ator e comediante Jerry Lewis morreu neste domingo (20), aos 91 anos, em sua casa nos Estados Unidos. A morte de Lewis foi confirmada por seu agente, de acordo com a revista americana “Variety”.

Morador de Las Vegas há muito tempo, Lewis vinha sofrendo há anos com várias doenças, incluindo ataques cardíacos, problemas pulmonares e dor crônica nas costas.

O ator ficou famoso na década de 1950 como um artista de comédia em clubes noturnos, na televisão e no cinema. Ao lado de Dean Martin estrelou “The Nutty Professor” e “The Bellboy”.

Jerry não é só um comediante, mas dançarino, produtor, diretor, roteirista, coreógrafo e filósofo. Lewis estrelou mais de 45 filmes em uma carreira que abrange cinco décadas.

Filho de judeus ortodoxos, Lewis criou a Associação da Distrofia Muscular, que promove o Teleton para arrecadar fundos para pesquisas contra a doença que ele próprio contraiu e superou. Ele começou a apresentar o Teleton no Dia do Trabalho em 1952 e se aposentou do evento em 2011.

Agência Folhapress