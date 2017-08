Maconha escondida em tonéis é apreendida em Cariacica

Cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, entre eles três adolescentes com idades entre 14, 16 e 17 anos, foram presos em Castelo Branco, Cariacica, durante a Operação Comando nos Bairros, realizada por policiais militares do 7º Batalhão (Cariacica), na tarde de ontem.

A droga que estava escondida dentro de dois tonéis foi encontrada em uma casa, onde também foram presos os cinco suspeitos. O material apreendido e os presos foram conduzidos para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

A Operação Comando nos Bairros é uma ação do 7ºBatalhão executada por policiais da Força Tática e do serviço reservado daquele regimento, na qual é escolhido um bairro do município para que atropa realizae visita a escolas, comércios e apure as denúncias anônimas daquela região.

Desta forma, a Polícia Militar conseguiu chegar aos dois suspeitos de 19 e 35 anos que foram presos junto aos três adolescentes apreendidos.

Bairro da Penha

Já no Beco do Pinheiro, no Bairro da PEnha, em Vitória, mais cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas da região foram presos durante uma abordagem da Polícia Militar. Com eles foram apreendidos 1900 pinos de cocaína, meio quilo da droga , R$ 700, quatro celulares, um tablet e material para embalo.

Os policiais militares informaram que, na tarde de ontem, durante o patrulhamento de rotina no beco avistaram uma dupla que fugiu pao perceber que seria abordada. Os dois suspeitos correram para dentro de uma casa, onde estavam mais três suspeitos, entre eles um menor que não teve a idade informada. No local estava todo o material apreendido.

Segundo a PM, contra o menor havia um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas e contra um dos presos, de 28 anos, havia dois mandados de prisão por homicídio. Os dois, mais os outros suspeitos de 22, 30 e 31 anos, foram conduzidos a 1ª Delegaca Regional de Vitória.

Katherine Paiva